Malgré les difficultés de Chelsea ces derniers mois, N’Golo Kanté ne jure que par les Blues. Sous contrat avec le club londonien jusqu’en juin 2023, le champion du monde tricolore a été placé dans la shopping-list estivale de Zinedine Zidane au Real Madrid. Interrogé par M6, dans le cadre d’un reportage qui lui est consacré, N’Golo Kanté (27 ans) a répondu à sa manière à l’intérêt du Real Madrid et de son nouvel entraîneur. « Aujourd’hui, je suis à Chelsea. Ce qui se dit ailleurs, ce n’est pas important. »

Et si Zinedine Zidane l’appelle en direct ? Là aussi la réponse est sans équivoque. « Non, ce n’est pas important. Aujourd’hui je suis à Chelsea et je suis ’focus’ là-dessus. » Actuel 6e au classement de Premier League, Chelsea pourrait une fois encore rater la Ligue des Champions en fin de saison. Reste à savoir si le manque d’ambition sportive des Blues peut avoir raison de la fidélité sans faille de Kanté au club londonien... Réponse en fin de saison !