L’entraîneur du Milan AC, Gennaro Gattuso, veut continuer de croire aux chances de son équipe de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, suite à leur précieuse victoire sur la pelouse de la Fiorentina hier soir (0-1). Actuellement 5e, les Rossoneri sont à un point de l’Inter (4e, mais qui joue un match en plus demain) et trois de l’Atalanta Bergame (3e). À deux journées de la fin de la Serie A, les hommes de Gattuso vont tout faire pour accéder à la plus prestigieuse des compétitions européennes, eux qui n’y sont plus allés depuis 2014.

« Il reste 6 points à distribuer, nous devons le faire et nous pouvons la jouer, a indiqué Gattuso, dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport. Depuis janvier et jusqu’à il y a 20 jours, nous étions qualifiés en Ligue des champions. Nous regrettons les points perdus, mais nous ne pouvons certainement pas arrêter d’y croire maintenant. »