Le Milan a vécu un après-midi complètement fou et très frustrant. Pour la première de Gattuso sur le banc des Rossoneri, le match s’est conclu sur un nul 2-2 face à Benevento. Le promu a accroché là son premier point de la saison grâce à un but à la dernière seconde de son gardien. Brignoli est monté sur le dernier coup-franc et a pu tromper son homologue milanais d’une belle tête plongeante. Face à la presse, Gattuso n’en revenait toujours pas de cette fin de match.

« Évidemment, c’est difficile. Un coup de couteau aurait fait moins mal. Puis, prendre un but comme ça, nous avons souffert dans les 15 dernières minutes. C’était une farce. Je ne me serais jamais attendu de prendre un but par un gardien à la 94ème minute. Je dois seulement remercier ces garçons pour leur travail durant la semaine et pour l’esprit qu’ils ont mis sur le terrain. Nous pouvons faire mieux mais j’ai vu des joueurs qui se sont sacrifiés. Nous devons nous améliorer sur la mentalité, l’aspect physique. Ce que nous sommes en train de faire maintenant ne suffira pas. »