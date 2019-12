C’est peu de dire que cette déclaration risque de faire grand bruit en Angleterre. Elle pourrait même altérer les relations entre Mino Raiola et les dirigeants de Manchester United. L’agent de Paul Pogba a encore fait des siennes dans les colonnes de la Repubblica et il n’est pas tendre du tout avec le club anglais, au point de regretter d’y avoir emmené le milieu de terrain français.

« Aujourd’hui, je n’y amènerais plus personne (à Manchester United). Ils (les dirigeants) seraient capable de ruiner Maradona, Pelé ou Maldini. Paul a besoin d’une équipe et d’un club comme la Juventus. » A l’heure où le champion du monde devrait rester chez les Red Devils au moins jusqu’à la fin de la saison, les relations risquent d’être encore un peu plus froides.