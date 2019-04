La rencontre entre Los Angeles Galaxy et le Real Salt Lake (2-1 pour LA), qui s’est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi, a été marquée par une altercation entre Zlatan Ibrahimovic et le défenseur anglais de Salt Lake Nedum Onuoha. Après avoir marqué, le Suédois est venu chambrer l’ancien de Manchester City, qui n’a pas du tout apprécié son comportement. L’international Espoirs anglais l’a bien fait savoir sur le site de la BBC qui l’a interrogé sur cet épisode. « Pour lui, tout ça, ce n’est que du spectacle. Beaucoup de gens ont peur de lui mais il n’est qu’un simple mortel. D’abord, je l’ai trouvé très arrogant et ensuite, je me suis dit :"Mais à quoi il joue ce type ?" Ce n’est pas une façon de se comporter, surtout pour un joueur censé être une figure mondiale de ce sport. Je n’étais pas fan de lui avant et je le suis encore moins aujourd’hui. »

Onuoha a poursuivi son propos en affirmant que les éléments ont dérapé à l’heure de jeu, lorsqu’Ibrahimovic a projeté son adversaire au sol après lui avoir saisi le cou, écopant au passage d’un carton jaune. « Après, il n’a pas arrêté de me menacer, en me disant : "Tu sais quoi ? Je vais te faire mal, je vais m’occuper de toi" » aurait envoyé le Suédois avant de lui lâcher un « Viens pas m’emmerder ! » après avoir marqué. Après la rencontre, le défenseur a même refusé la poignée de main à l’ancien du PSG. « Il est venu vers moi en me disant : "C’est bon, tu t’es calmé mon grand ?" Il était tellement arrogant dans son approche et cette attitude faussement amicale. C’en était trop. Je ne lui ai pas tendu la main et je lui ai fait clairement comprendre qu’il pouvait s’en aller. » Les retrouvailles entre les deux hommes risquent d’être tendues.