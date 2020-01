Après un an et demi passé en Ligue 1, Benjamin Henrichs (22 ans) souhaite plus que jamais rentrer au pays. Courtisé par le RB Leipzig l’été dernier, le latéral de l’AS Monaco a vu la formation allemande revenir à la charge ces derniers jours. Un intérêt qui a rapidement convaincu le joueur.

Selon Sky Germany, Henrichs désire plus que jamais signer à Leipzig et travailler sous les ordres de Julian Nagelsmann. Un accord entre le défenseur et son prétendant aurait déjà été trouvé. Reste maintenant à persuader l’ASM de céder un élément, dont le bail court jusqu’en 2023, à un prix raisonnable. Sauf que le club princier demande pas moins de 20 M€.