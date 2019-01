À l’issue de la rencontre d’hier soir entre Marseille et Monaco (1-1), Thierry Henry a semblé satisfait du match de ses hommes, comme il l’a expliqué face aux journalistes. Quand on lui a demandé si c’était un bon point de pris pour l’ASM, le tacticien français a répondu : « Oui, je ne vais pas dire non. Sur la globalité du match je suis vraiment satisfait. Après la quinzième minute, on a fait ce qu’on voulait faire d’entrée, en commençant à défendre en avançant et en jouant. C’était beaucoup plus difficile pour Marseille quand on a pressé plus haut. »

Il a ensuite reconnu que Monaco aurait pu se faire punir en fin de rencontre, sur les attaques phocéennes : « Il y a eu la tête de Thauvin à la fin, le but refusé. C’est tout à fait normal que dans les vingt dernières minutes, avec l’entrée de N’Jie, cela a été plus difficile pour nous. »