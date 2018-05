Alors que le jeu des chaises musicales a commencé en Europe pour les coaches avec les signatures de Thomas Tuchel au PSG et d’Unai Emery à Arsenal, Leonardo Jardim était présent en Grèce dans le cadre d’un camp d’entraînement pour les jeunes joueurs de Lefkada, club partenaire de l’ASM depuis trois saisons.

Après avoir participé à une séance d’entraînement auprès d’enfants du club avec d’autres entraîneurs grecs, dont un certain Andreas Zikos, ancien joueur de Monaco et actuel directeur de de l’Académie de l’AEK Athènes, le coach de l’AS Monaco a fait le point sur son avenir, lui que l’on annonce avec insistance du côté de Chelsea. Et à l’écouter, pas question de quitter le Rocher cet été. « J’ai la chance d’avoir Dmitry Rybolovlev comme président. Nous avons une relation de confiance, cela fait 4 ans que nous travaillons ensemble et il est un président qui a une grande qualité : celle de savoir prendre des décisions importantes pour faire avancer le club. Nous allons continuer à avancer ensemble pour le futur et continuer à faire progresser le projet de l’AS Monaco. » Voilà qui est dit.