Son nom avait suscité la curiosité du côté de Lille. Gardien de Rio Ave, Léo Jardim était annoncé tout proche des Dogues. Mais visiblement, l’homonyme de l’entraîneur de Monaco pourrait atterrir... sur le Rocher. C’est une possibilité qu’a évoquée le président du club portugais, António Silva Campos.

« Léo est sur le marché, il a été sollicité par beaucoup de grands clubs et nous sommes dans la phase finale des négociations. Ce sera difficile de le faire rester. Il peut aller à Monaco, mais il y a d’autres clubs intéressés et nous devrons prendre la bonne décision », a-t-il déclaré à A Bola. Pour rappel, Rio Ave possède une belle tradition de gardiens puisque Jan Oblak et Ederson y ont joué aussi.

