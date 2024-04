Monaco : Thilo Kehrer juge le retour de Breel Embolo

À l’occasion d’un match en retard de la 29e journée de Ligue 1, Monaco reçoit Lille mercredi soir. Un match extrêmement important dans la course à la Ligue des Champions entre le deuxième au classement et le quatrième. Les Monégasques pourront compter sur le retour de Breel Embolo, victime d’une rupture du ligament croisé qui l’a éloigné des terrains toute la saison. Un renfort de poids selon son coéquipier Thilo Kehrer, qui ne tarit pas d’éloges à l’égard de l’attaquant suisse.

«Il apporte son caractère, ses qualités d’un attaquant très physique. Il est capable de garder le ballon. Tactiquement, il est intelligent et réalise de bons appels. C’est quelqu’un d’expérience, il sait quand nous pouvons rigoler et être sérieux. Il est important pour nous et nous sommes contents qu’il puisse nous aider ces derniers matchs», a expliqué le défenseur allemand en conférence de presse. Avec cinq minutes de jeu seulement cette saison, Embolo sera un atout dans cette fin de saison de l’ASM.

