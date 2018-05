Pas sélectionné par Fernando Santos pour disputer la Coupe du monde 2018 avec le Portugal, Rony Lopes est un des grands absents du côté de la Selecção Das Quinas. L’attaquant de l’AS Monaco ne pourra pas terminer sa saison en beauté. Mais à l’heure de faire le bilan de cet exercice 2017-2018, le joueur de 22 ans s’est montré satisfait. « Depuis le début de saison, je savais sur quoi je devais progresser. Je savais que j’avais déjà fait de bons matches mais aujourd’hui, si tu ne marques pas ou ne fais pas de passes décisives, personne ne parlera de toi. C’est pour ça qu’en début de saison, j’ai essayé de voir ce que je ne faisais pas bien et pourquoi je ne marquais pas. J’ai travaillé avec le coach et avec une coach mental. Jusqu’à, maintenant 2018 est une année magnifique pour moi. Même si je ne suis pas un attaquant, je veux être un joueur qui marque des buts et qui fait la différence. Je suis content de le faire en ce moment », a expliqué Rony Lopes à Goal avant la liste des 23 dévoilée jeudi.

Auteur de douze buts et trois passes décisives en 2018, Rony Lopes est en effet clairement monté d’un cran depuis quelques mois, lui qui n’avait inscrit que trois buts et délivré 6 passes décisives. Des statistiques qui font de lui le deuxième meilleur buteur portugais dans les cinq grands championnats européens derrière Cristiano Ronaldo (25 buts en Liga, 13 pour Lopes en Ligue 1) : « c’est une belle chose pour moi. Tout le monde connaît Cristiano. Être le deuxième buteur portugais derrière lui c’est magnifique et je suis très content. » Pour un duo avec CR7, il faudra donc malheureusement que Rony Lopes attende encore quelques temps.