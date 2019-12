Cet été, l’AS Monaco s’est offert Wissam Ben Yedder (29 ans) en levant sa clause libératoire de 40 M€ auprès du Séville FC. Une bonne pioche puisque l’attaquant international tricolore compte 11 buts en 14 apparitions en Ligue 1. Avant son arrivée sur le Rocher, WBY a été contacté par une autre écurie du championnat de France, comme il l’a expliqué au micro de Téléfoot sur TF1.

« J’ai choisi Monaco parce que c’était le club qui me voulait. C’était le club qui avait besoin de moi, qui m’a respecté tel que j’étais. Il y a eu peut-être certains clubs qui sont venus et qui ne sont pas passés à l’action. Comme l’OM ? Oui, voilà. Ils n’ont pas commencé. Monaco était le club qui était venu me voir et je n’ai pas hésité », a-t-il avoué. Tant pis pour l’OM.