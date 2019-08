Alors que Crystal Palace et Monaco ont contacté et soumis leur offre à Ruben Aguilar, le latéral droit français de 26 ans a visiblement fait son choix.

Selon nos informations, il veut aller à Monaco et rejoindre son ancien coéquipier au MHSC, Benjamin Lecomte. Reste désormais au club de la Principauté et à l’ancien Auxerrois de se mettre d’accord sur les modalités du contrat. Le transfert pourrait osciller entre 8 et 10 M€.

