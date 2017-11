Marca tend à le rappeler ce dimanche : José Mourinho a battu ce week-end le record de de solidité à domicile de Sir Alex Ferguson : 39 matches consécutifs à domicile sans défaite contre 37 pour Sir Alex, entre avril 2010 et octobre 2011. Le dernier revers de MU à Old Trafford remonte au 10 septembre 2016 et un revers contre le voisin de Manchester City (1-2). Depuis, MU a enchainé 14 victoires et 10 nuls sur la pelouse.

Marca rappelle également que ce n’est pas la première série de la sorte signée Mourinho. A Chelsea (2004-2007), le Special one avait enchainé 60 matches sans perdre à Stamford Bridge. Au Real Madrid (2010-2013), il n’a jamais perdu au Bernabeu en 43 rencontres. Enfin, à l’Inter Milan (2008-2010), il est à la baguette d’une série de 38 matches à Giuseppe Meazza sans défaite.