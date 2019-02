Arrivé l’hiver dernier en provenance d’Arsenal, Alexis Sanchez ne parvient pas à s’imposer comme un titulaire en puissance. Buteur à seulement trois reprises en 16 matches, le Chilien peine et n’a pas le rendement qu’il avait du côté des Gunners. Interrogé par la BBC, ce dernier est revenu sur ses difficultés.

« J’aurais aimé apporter plus de joie au club. Ma méforme actuelle m’inquiète parce que je crois en mes capacités en tant que joueur, je veux le montrer. Solskjaer ne m’a pas beaucoup parlé de ce que je dois faire sur le terrain, mais je pense que je suis un joueur expérimenté, je sais ce que je dois faire et ce que je ne devrais pas faire. La malchance et les blessures ne sont pas des excuses. Si je ne suis pas en contact avec le ballon, je perds cette étincelle et parfois je veux jouer dans tous les matches. Je dois jouer parce que c’est pour ça que je suis ici, pour faire une différence », a ainsi déclaré l’ancien joueur d’Arsenal.