Bruno Fernandes a considérablement apporté à Manchester United depuis son arrivée cet hiver. L’international portugais (19 sélections) a pris le jeu à son compte et s’est montré décisif à plusieurs reprises pour le plus grand bonheur des supporters mancuniens. Ces derniers brûlent désormais d’impatience de découvrir son entente avec Paul Pogba dans l’entrejeu. Blessé à une cheville, le champion du monde n’a joué que huit petits matches toutes compétitions confondues cette saison.

Son retour semble proche et l’international portugais (19 sélections) s’en est réjoui au cours d’un entretien pour le site officiel de Manchester United. Quand il lui est demandé s’il est excité de jouer avec Paul Pogba, il a répondu : « beaucoup. Beaucoup. Je pense que nous avons beaucoup de bons joueurs au milieu de terrain. Évidemment, Paul est blessé depuis longtemps et tout ce que nous savons, c’est qu’il a beaucoup de qualités. C’est difficile de trouver un joueur comme lui : grand, fort et technique. J’espère qu’il reviendra bientôt. »