José Mourinho n’est plus l’entraîneur de Manchester United depuis le communiqué publié ce mardi midi par les Red Devils. Tout le monde revient sur ce qu’il a pu faire, dire, ou laisser entrevoir depuis ses deux et demi passés à Manchester.

La BBC a même recensé les transferts effectués par le Special one. Si Zlatan Ibrahimovic est arrivé libre du PSG, MU a dépensé 358,8 millions de livres soit près de 400 millions d’euros ! On retrouve notamment les transferts de Paul Pogba et de Romelu Lukaku en tête avec 99 millions et 83 millions d’euros ! Ahurissant.

Paul Pogba, 99 M€

Eric Bailly 33 M€

Romelu Lukaku 83 M€

Zlatan Ibrahimovic libre

Henrikh Mkhitaryan 28,9 M€

Victor Lindelof 34,5 M€

Nemanja Matic 44,5 M€

Alexis Sanchez échange avec Henrikh Mkhitaryan

Diogo Dalot 21 M€

Fred 52 M€

Lee Grant 1,7 M€