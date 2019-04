En pleine lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions, Manchester United et Chelsea se rencontre cet après-midi pour le compte de la 36e journée de Premier League. A domicile, les Red Devils s’articulent dans un 4-3-3 avec David De Gea dans les buts. Ashley Young, Eric Bailly, Victor Lindelöf et Luke Shaw forment la défense tandis que Ander Herrera, Nemanja Matic et Paul Pogba se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Marcus Rashford, Romelu Lukaku et Juan Mata forment l’attaque mancunienne.

De son côté, Chelsea s’organise dans un 4-3-3 avec Kepa Arrizabalaga dans les cages. Le portier espagnol peut compter sur Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger, David Luiz et Marcos Alonso en défense. Jorginho, N’Golo Kanté et Mateo Kovacic composent le milieu des Blues derrière Willian, Gonzalo Higuain et Eden Hazard.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Young, Bailly, Lindelöf, Shaw - Herrera, Matic, Pogba - Mata, Lukaku, Rashford

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Alonso - Jorginho, Kanté, Kovacic - Willian, Higuain, Hazard