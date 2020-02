Ancien attaquant de Manchester United, Robin van Persie est aujourd’hui âgé de 36 ans et profite de se retraite sportive, après 18 ans de bons et loyaux services au plus haut niveau. Sacré champion d’Angleterre lors de la saison 2012-2013 avec les Red Devils, l’ancien protégé d’Arsène Wenger à Arsenal avait terminé meilleur buteur de Premier League la même année et donc grandement participé au couronnement final des hommes de Sir Alex Ferguson. Son nom restera donc dans les mémoires du côté d’Old Trafford et le Néerlandais peut légitimement s’exprimer sur le club mancunien. Robin van Persie a ainsi livré son opinion sur Paul Pogba (26 ans), qui vit un exercice 2019-2020 compliqué à MU.

« Avec Pogba, c’est une situation intéressante. Pogba, à mon avis, est un joueur de classe mondiale. Il l’a prouvé au fil des ans. Il a tout pour lui. Je pense qu’après quelques années maintenant, il devrait dire quelle est sa position préférée. S’il fait ça, les gens pourront le juger sur la base de cette position. Je ne pense pas que les gens sachent vraiment s’il est un 6, s’il est un 10... Cela fait une grande différence. J’ai l’impression que les gens le jugent un peu injustement. Ils s’attendent à 20 buts, ils s’attendent à 20 passes. Ils s’attendent à ce que Pogba permette à Manchester United d’être champion à lui tout seul », a conseillé le Batave dans des propos rapportés par L’Equipe. L’international français, embêté par sa cheville, n’a disputé que 7 rencontres de Premier League cette saison.