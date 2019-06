Après plusieurs jours d’intenses négociations, Aaron Wan-Bissaka (21 ans) va enfin revêtir le maillot de Manchester United. Le jeune latéral droit anglais a paraphé un contrat de cinq ans. Le transfert de l’international anglais Espoirs rapporte plus de 45 millions d’euros à Crystal Palace. Un dénouement heureux pour l’intéressé qui n’a pas caché sa joie sur le site officiel des Red Devils.

« C’est un sentiment incroyable et un honneur de m’appeler un joueur de Manchester United et je sais que seul un petit nombre de joueurs a le privilège de le dire. Je suis impatient de m’intégrer à l’équipe. Je vais faire une petite pause après le championnat d’Europe, mais j’ai hâte de commencer l’entraînement avec le manager et mes nouveaux coéquipiers lors de la tournée de pré saison, » a ainsi confié Wan-Bissaka.

