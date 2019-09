Cet été, Paul Pogba (26 ans) a alimenté la gazette des transferts. Le Français avait fait part de ses envies de quitter Manchester United mais le milieu de terrain a été confronté à l’intransigeance de ses dirigeants, qui ne l’ont pas laissé filer au Real Madrid. Louis Saha, ancien joueur des Red Devils, comprend lui la position de l’international tricolore.

« Je comprends tout à fait que son rêve soit de faire partie d’une équipe où il peut jouer et gagner la Champions League. Au final, il s’agit de gagner des titres et de saisir les occasions qui s’offrent à vous, explique l’ancien attaquant dans les colonnes d’As. Nous n’avons qu’une carrière professionnelle. Il y a des cas dans lesquels votre cœur bat pour le club dans lequel vous jouez et d’autres dans lesquels vous pouvez aller, où vous avez la possibilité de gagner quelque chose. Et dans de très rares cas, les deux sont combinés. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10