On le sait, la relation entre José Mourinho et Paul Pogba fut tout sauf idyllique cette saison. Si plusieurs clashs se sont produits ces dernières semaines entre les deux hommes, le champion du monde a semblé payer ses divergences d’opinions avec son entraîneur. En effet, le Special One s’est souvent passé du milieu de terrain français lors des derniers matchs.

Ce dernier a retrouvé son statut de titulaire pour le premier match d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United. Samedi soir, Pogba a livré un message à son ancien coach. « Avec José, nous avons gagné des trophées et je veux le remercier pour cela. Tout n’a pas bien fonctionné mais nous avons remporté des trophées. Cela vous fait devenir une meilleure personne. C’est le passé. » Suffisant pour enterrer la hache de guerre entre les deux hommes ?