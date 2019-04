« Ce gars est un joueur talentueux, mais on dit toujours et encore la même chose sur lui. Combien de fois on l’a vu dans des matches où il ne sprinte pas et ne revient pas défendre ? Pogba est un gros problème pour Manchester United ». La semaine passée, au sortir du derby de Manchester remporté par les Citizens (0-2), Roy Keane, ancienne gloire de United, s’en était pris à Paul Pogba sur le plateau de Sky Sports.

Au micro de RMC Sport, le champion du Monde 2018 a répondu ce dimanche, après le nul des Red Devils face à Chelsea (1-1). « Il n’y a pas de soucis. Ils sont payés pour raconter des choses devant les caméras. Moi je m’occupe juste du terrain. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, ils sont payés pour ça. Moi, je ne suis pas payé pour parler. Je suis payé pour être sur le terrain et me battre pour mon équipe. C’est tout », a-t-il lancé. C’est dit.