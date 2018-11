Cette saison, Manchester United fait preuve d’irrégularité. Ce samedi, les Mancuniens ont été tenus en échec à domicile contre Crystal Palace (0-0), stagnant à une modeste septième place au classement. Le premier mis en cause n’est autre que le coach des Red Devils, José Mourinho, qui recueille d’innombrables critiques.

Alors que le Special One reprochait à certaines de ses jeunes ouailles leur mentalité, l’ancien défenseur de United, Rio Ferdinand, n’a pas hésité à le tacler. « Quand vous avez des commentaires où il martèle quatre ou cinq jeunes joueurs du club, disant que leur mentalité n’est pas bonne, qu’est-ce que vous recherchez ? Vous attendez-vous à avoir des joueurs de votre côté ? Je ne pense pas que ce soit bien pour un entraîneur de faire ça. Je ne pense pas que vous obtiendrez de la productivité avec ce genre de commentaires. Ce qu’il a dit pourrait être vrai, il voit ces garçons chaque jour, mais vous n’obtenez pas de positivité en faisant cela publiquement, et les fans n’aiment pas ça non plus », a-t-il déclaré au micro de BT Sport.