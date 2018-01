Le feuilleton Alexis Sanchez anime à lui tout seul le mercato hivernal outre-Manche. En fin de contrat à la fin de la saison, l’attaquant chilien fait l’objet d’une bataille acharnée entre les deux clubs rivaux de Manchester. Ces derniers jours, le dossier semble avoir pris une nouvelle tournure puisque Manchester City aurait décidé d’abandonner l’idée d’attirer le joueur, face aux exigences financières d’Arsenal. Une aubaine pour Manchester United qui a désormais le champ libre.

Pour convaincre définitivement le joueur de 29 ans, les Red Devils pourraient faire d’Alexis Sanchez le joueur le mieux payé de Premier League, avec un salaire avoisinant les 393 000 euros par semaine, 20 M€ par an ! Selon les informations du Daily Mail, José Mourinho a promis de faire une croix sur Gareth Bale et Antoine Griezmann pour offrir au Chilien ce salaire mirobolant. Les dirigeants mancuniens devront donc débourser la somme de 30 millions d’euros pour s’attacher ses services. Un montant qui pourrait grimper à plus de 40 millions d’après The Telegraph, car l’agent du joueur, Fernando Felicevich, pourrait percevoir une redevance de près de 11 millions d’euros.