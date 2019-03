Le 21 janvier dernier, les Canaris ne le savaient pas encore, mais ils venaient de perdre leur ex-coéquipier Emiliano Sala, mort dans le crash d’avion qui devait le transporter à Cardiff. Un décès tragique qui a, forcément, beaucoup marqué les esprits des Nantais, créant une atmosphère pesante au sein du vestiaire. Le milieu défensif du FCN, Abdoulaye Touré, est revenu sur cette période difficile, assurant que cet épisode marquera durablement l’effectif des Jaune-et-Vert : « Malheureusement la vie continue, on doit faire avec, a confié le Franco-guinéen à L’Équipe. En tant que footballeur et en tant qu’homme, cette saison restera gravée dans la mémoire de tout le monde. C’est difficile car partout où l’on passe, on a cette image qui nous est remise en tête par une parole, une photo, des chants. On a un cœur et ça pèse encore sur les consciences. Deux mois après, dans cinq ans ou dix ans… Cette saison nous marquera à vie. Il y a eu cette période de recherches où tout le groupe était limite tout le temps sur son téléphone à savoir si on avait plus d’infos que l’heure précédente, à se demander où il pouvait être, on avait l’infime espoir qu’on le retrouve. Les nuits étaient très courtes. »

Touré a ensuite indiqué que les joueurs nantais ont fait preuve d’une belle solidarité pour surmonter cette épreuve : « J’ai vu aussi une belle solidarité, j’ai trouvé ça cool par rapport à l’image que le foot peut renvoyer. Les gens peuvent dire parfois qu’on est un peu égoïstes, un peu hautains. Malheureusement, c’est seulement quand ce genre de choses arrive qu’on voit qu’on peut être solidaires, mais ça montre qu’on n’est pas comme certains le pensent. Après, c’était devenu un ami très proche, quelqu’un avec qui j’aimais bien discuter. On aimait bien se chambrer, on préparait les célébrations de but avant les matches. »