Recruté seulement en janvier 2017 par le FC Nantes, Préjuce Nakoulma aurait déjà des envies d’ailleurs. A en croire L’Equipe, l’attaquant Burkinabé de 30 ans aurait demandé en personne à ses dirigeants de quitter le club.

Nakoulma n’a plus participé à un match de Nantes depuis deux rencontres. Sous contrat jusqu’en 2019, il avait formidablement débuté son aventure jaune et verte l’an passée : 6 buts en 11 matches de Ligue 1. Entre temps, des tensions sont apparues entre ses supérieurs et lui.