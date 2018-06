Après le départ de Claudio Ranieri, Waldemar Kita a dû trouver un nouvel entraîneur au FC Nantes. Après les rumeurs Jocelyn Gourvennec, Peter Bosz et Vahid Halilhodzic c’est finalement Miguel Cardoso qui a été choisi. Une décision justifiée par le président des Canaris dans les colonnes de L’Equipe : « Ce que je voulais, c’est voir qui était l’homme, déjà, avant d’entrer dans les détails, l’organisation et le travail. C’est quelqu’un qui a souhaité voir notre responsable de la formation ( Samuel Fenillat), ce qui est quand même rare chez un entraîneur. Ils ont discuté ensemble, je voyais que le feeling passait bien, donc c’était important. »

Séduit par le profil du désormais ancien coach de Rio Ave, Waldemar Kita, a malgré tout pris le temps pour vraiment être sur de son choix : « C’est quelqu’un qui a une approche assez pédagogique. Après, on a pris le temps, ce qui est logique pour avoir plus de chances de ne pas se tromper. (...) L’avenir dira si c’était le bon, mais on a voulu penser de façon globale en cherchant une bonne coordination et c’est quelqu’un qui peut dynamiser. »