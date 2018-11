Mercredi soir, pendant que le PSG jouera sa qualification face à Liverpool, Naples recevra, au San Paolo, l’Etoile Rouge de Belgrade, qui l’avait tenu en échec lors de l’aller (0-0), avec la possibilité de prendre, un peu, le large au classement. Annoncé comme l’épouvantail du groupe, le Napoli a surpris aussi bien Liverpool que le PSG et pourrait ainsi aborder la dernière journée de la phase de poule dans la peau d’une leader.

En conférence de presse, l’entraîneur des Napolitains, Carlo Ancelotti, est revenu sur le bon parcours des siens mais rappelle que seule une qualification viendra valider les progrès. « Je pense que beaucoup sont surpris que nous rivalisions avec des équipes du plus haut rang. Nous avons été une bonne surprise et nous le serons encore plus si nous sortons de la phase de poule. Si nous ne passons pas, nous serons des couillons », a-t-il ainsi lâché. Une manière de mettre en garde ses hommes avant la réception de Belgrade.