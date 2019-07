Manchester United est à la croisée des chemins. Alors que le dossier Paul Pogba agite le mercato mancunien, les Red Devils cherchent à se renforcer au milieu de terrain après le départ d’Ander Herrera au Paris Saint-Germain. Et Ole Gunnar Solskjær a ciblé Sean Longstaff (21 ans) de Newcastle. Mais le dossier s’annonce compliqué puisque les Magpies ne veulent pas se séparer de leur joueur.

Si les pensionnaires d’Old Trafford sont prêts à débourser plus de 30M€ pour s’attacher les services du milieu de terrain, Steve Bruce, le nouveau manager des Toon, se dit confiant sur la capacité de son club à garder le joueur de 21 ans. « Cela n’arrivera pas. Je suis très confiant, a déclaré le coach anglais dans des propos rapportés par The Mirror. Nous ne voulons pas vendre nos meilleurs jeunes joueurs, c’est certain. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10