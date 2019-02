Leader de l’attaque à Nice cette saison avec 6 buts, Allan Saint-Maximin est logiquement le joueur le plus courtisé de son club. Récemment, la presse italienne parlait même d’un accord entre le Gym et le Milan pour un transfert du joueur à hauteur de 20 M€. Cette information a été démentie depuis mais l’ailier de 21 ans ne cache pas son envie de jouer pour un plus grand club. C’est ce qu’il a affirmé au Canal Football Club ce dimanche soir. Il rêve même de jouer avec Mbappé et Dembélé.

« C’est sur que je veux aller au plus haut niveau. Ce serait mentir de dire que je veux rester toute ma carrière à l’OGC Nice. Mais je sais très bien qu’il faut déjà faire le nécessaire sur le terrain, je verrai ce qu’il est possible de faire ensuite. (...) Mon rêve serait de jouer dans la même équipe avec tous mes potes, Kylian (Mbappé), Ousmane (Dembélé)... Que ce soit en club ou en Équipe de France... » Voilà qui a le mérite d’être franc.