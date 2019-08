La troisième journée de Ligue 1 se termine ce soir avec un match entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Un duel intéressant qui a des allures de derby entre deux formations qui évoluent dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

A domicile, les Aiglons se présentent dans un 4-3-3 avec Walter Benitez dans les buts. Patrick Burner, Christophe Hérelle, Dante et Andy Pelmard forment la défense. Wylan Cyprien, Pierre Lees Melou et Adrien Tameze composent le milieu de terrain derrière Ihsan Sacko, Arnaud Lusamba et Ignatius Ganago

De son côté, l’Olympique de Marseille s’articule dans un 4-3-3 avec Steve Mandanda dans les cages. Hiroki Sakai, Boubacar Kamara, Alvaro Gonzalez et Jordan Amavi se présentent devant lui. Aligné en sentinelle, Kevin Strootman est épaulé par Maxime Lopez et Morgan Sanson au cœur du jeu. Enfin, Dario Benedetto est accompagné par Bouna Sarr et Dimitri Payet en attaque.

Les compositions :

OGC Nice : Benitez - Burner, Hérelle, Dante, Pelmard - Lees Melou, Cyprien, Tameze - Sacko, Lusamba, Ganago

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Kamara, Gonzalez, Amavi - Lopez, Strootman, Sanson - Sarr, Benedetto, Payet

