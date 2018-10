Après quatre matches sans succès en Liga, le FC Barcelone a retrouvé le goût de la victoire en dominant le FC Séville samedi soir dans le choc de la 9e journée de Liga (4-2). Mais le champion d’Espagne a perdu Lionel Messi sur blessure. Mal retombé sur son bras droit après un duel avec Franco Vazquez, l’international argentin a dû laisser sa place à Ousmane Dembélé juste avant la demi-heure de jeu.

Et quelques minutes après le coup de sifflet final, le Barça a donné des nouvelles de son joueur. « Les tests effectués sur le joueur de l’équipe première, Leo Messi, ont confirmé qu’il avait une fracture de l’os radial du bras droit. Il sera absent pendant environ trois semaines », a écrit le club catalan sur son compte Twitter ! Le numéro 10 manquera donc plusieurs rencontres, dont le Clasico le week-end prochain face au Real Madrid...

[INJURY NEWS] Tests carried out on the first team player Leo Messi have confirmed that he has a fracture of the radial bone in his right arm. He will be out for approximately three weeks. #FuerzaLeo pic.twitter.com/kpNcspnfqo

