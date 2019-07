Alvaro Morata reste à l’Atético de Madrid, comme c’était prévu. Prêté par Cheslea en 2e partie de saison dernière, l’attaquant de 26 ans a trouvé le chemin du but à 6 reprises en 15 rencontres de Liga. De quoi convaincre le Cholo de conserver l’ancien du Real Madrid.

Les Blues viennent d’annoncer le prêt de l’Espagnol pour toute la saison à venir, en plus d’une option d’achat obligatoire, dont le montant n’a pas été mentionné. Morata n’aura pas réussi à s’imposer à Chelsea malgré ses 24 réalisations en 72 matches toutes compétitions confondues. Il avait été recruté au Real il y a deux ans contre la somme de 65 M€.

Thank you and good luck, @AlvaroMorata.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2019