Quand Arsenal l’a débauché du Borussia Dortmund, le club londonien se frottait les mains à l’idée d’avoir engagé le recruteur star Sven Mislintat. Considéré comme un véritable dénicheur de talent, ce dernier devait aider les Gunners à se développer sur le marché des transferts.

Mais ses mauvaises relations avec Unai Emery l’ont finalement convaincu de tirer sa révérence. « Sven Mislintat nous quittera le 1er février 2019 », peut-on lire sur le tweet posté sur le compte officiel des Gunners. Pour rappel, Sven Mislintat pourrait rebondir du côté du Bayern Munich.

Sven Mislintat will be leaving us on February 8, 2019

— Arsenal FC (@Arsenal) 21 janvier 2019