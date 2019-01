C’était dans l’air du temps depuis quelques jours, c’est désormais officiel. L’Olympique Lyonnais vient d’annoncer la signature de Boubacar Fofana. « L’Olympique Lyonnais informe de la signature de Boubacar Fofana qui vient de s’engager pour 4 ans avec l’OL, avec prise d’effet au 1er juillet prochain, soit jusqu’au 30 juin 2023 ».

Puis le club a ajouté : « Agé de 20 ans et formé à l’INF Clairefontaine, le jeune attaquant a démarré la saison à l’AS Saint-Priest (National 2) ou il s’est particulièrement illustré en inscrivant 5 buts en 14 matchs avant de signer en Ligue 2 avec le Gazelec Ajaccio, club avec lequel il terminera la saison. L’OL est très heureux d’accueillir Boubacar Fofana qui avait été sollicité par de nombreux français et européens. Son arrivée conforte la stratégie de l’Olympique Lyonnais de faire confiance aux meilleurs jeunes, français ou étrangers ». Un élément dont Bruno Genesio pense le plus grand bien et qui arrivera donc l’été prochain.