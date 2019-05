C’est un coup dur pour Chelsea avant sa finale de Ligue Europa face à Arsenal le 29 mai prochain à Bakou. Son jeune milieu de terrain Ruben Loftus-Cheek (23 ans) s’est gravement blessé mercredi en amical face à New England Revolution (3-0).

L’international anglais qui avait dû quitter prématurément les siens lors de ce match, souffre d’une rupture du tendon d’Achille. Ce dernier a consulté un spécialiste ce jeudi et va subir une opération a annoncé Chelsea. Sa saison est évidemment terminée. La durée de son indisponibilité n’a pas été communiquée.

