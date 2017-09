Après avoir terminé son contrat avec Lorient cet été, Michaël Ciani quitte la France et la Ligue 1. dans les tuyaux depuis quelques temps, le défenseur a fini par s’engager en faveur des Los Angeles Galaxy. La durée de son contrat n’a pas été communiquée.

A 33 ans, le défenseur central international (1 sélection) a déjà évolué à l’étranger. Après sa période bordelaise, il avait rejoint la Lazio entre 2012 et 2015, puis le Sporting (2015/2016) durant un an et enfin l’Espanyol où il n’était resté que quelques semaines.