Après une saison brillante en deuxième division au Rayo Vallecano, l’hispano-dominicain vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux qu’il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023. Reste tout de même à voir s’il sera conservé par les Merengues ou s’il sera prêté une saison supplémentaire.

« On a tous des rêves. Le mien a commencé il y a huit ans quand je suis entré dans ce club en étant un gamin. Je savais que chaque pas vers l’avant allait me permettre d’atteindre mon rêve : être joueur du Real Madrid. Cinq ans de plus dans le club de ma vie. Merci, hala Madrid ! », a écrit le joueur.