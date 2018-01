Alors que le mercato d’hiver ferme ses portes dans deux jours, le FC Barcelone et Watford sont parvenus à un accord pour le prêt de l’attaquant espagnol Gérard Deulofeu jusqu’au 30 juin 2018. Les Hornets couvriront son salaire.

Revenu dans son club formateur cet été pour 12 millions d’euros, après une pige à Everton, l’international espagnol n’a pas su convaincre Ernesto Valverde. En dix apparitions en Liga, il a marqué un but en championnat et une réalisation en Coupe du Roi.

[BREAKING NEWS] @gerardeulofeu moves on loan to Watford until the end of the season. More info https://t.co/o0GudNtNDg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 janvier 2018