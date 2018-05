Joueur du Gazélec Ajaccio depuis juillet 2016, François Clerc en a donc terminé avec le football. Le défenseur de 35 ans a en effet annoncé sa retraite ce mercredi dans l’émission Breaking Foot de SFR Sport : « je vais arrêter ma carrière de footballeur professionnel. Au niveau de la santé, c’est un peu compliqué. Mon corps ne peut plus trop subir toutes ces charges d’entraînements et de matches. J’ai des problèmes au genou donc à un moment donné, il faut savoir dire stop. On tourne la page, c’était vraiment une superbe aventure, je me suis régalé. »

Le natif de Bourg-en-Bresse avait évolué à l’Olympique Lyonnais, Toulouse, Nice et Saint-Etienne avant de débarquer en Corse. Le latéral français a notamment remporté le championnat de France à trois reprises avec l’OL (2006, 2007, 2008).