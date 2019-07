Après avoir mené le Maroc en Coupe du Monde puis en 8e de finale de Coupe d’Afrique des Nations, Hervé Renard a pris la décision de quitter les Lions de l’Atlas. Le Français vient d’annoncer qu’il prenait les rênes de la sélection saoudienne.

La fédération d’Arabie Saoudite de football a confirmé cette information sur les réseaux sociaux. Renard devra mener les Faucons à la qualification pour la prochaine Coupe du Monde chez le voisin et rival politique, le Qatar.

Heureux de démarrer une nouvelle aventure en Arabie Saoudite sur un nouveau continent !

Happy to start a new adventure in Saudi Arabia on a new continent ! pic.twitter.com/AcoyND9kxb

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) July 29, 2019