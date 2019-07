Les places sont chères au Real Madrid, surtout avec l’arrivée d’Éder Militão pour renforcer l’arrière-garde merengue. Jesus Vallejo, déjà peu utilisé par Zinedine Zidane, doit donc faire ses valises pour trouver du temps de jeu.

Le joueur de 22 ans est ainsi prêté pour une saison à Wolverhampton, sans option d’achat. Il a d’ailleurs prolongé son bail avec les Madrilènes juste avant de partir pour la Premier League, signe que le club de la capitale compte sur lui pour l’avenir.

Introducing our first new face of the summer ! #WelcomeVallejo

pic.twitter.com/By2dyeF0R7

— Wolves (@Wolves) July 27, 2019