Vainqueur 4 buts à 1 de Valence lors du huitième de finale aller disputé sur ses terres, l’Atalanta est bien partie pour se qualifier pour les quarts de finale. Mais les Italiens devront valider leur ticket à Mestalla. Et crise du coronavirus oblige, le match retour se jouera dans un stade vide.

« Communiqué de l’UEFA : Valence-Atalanta se jouera à huis clos », a posté le club italien sur son compte Twitter. On attend toujours de savoir ce qu’il en sera pour PSG-Dortmund et Juve-OL.

Comunicato @UEFA : @valenciacf - #Atalanta si giocherà a porte chiuse.

#UEFA confirms : #UCL Ro16 2nd leg #VCFAtalanta will be played behind closed doors.https://t.co/I0cydpegTN

