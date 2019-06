L’affaire était entendue, il ne manquait plus que l’officialisation. Comme nous vous l’indiquions ces derniers jours, Ahmadou Dia et Marley Ake ont signé leur premier contrat professionnel à l’Olympique de Marseille. De son côté, Florian Chabrolle a prolongé son bail jusqu’en 2021.

« Ahmadou Dia (20 ans) et Marley Aké (18 ans) ont signé, ce jeudi, leur premier contrat professionnel. Florian Chabrolle (21 ans), quant à lui, prolonge son aventure olympienne. L’ailier Marley Aké et le gardien de but Ahmadou Dia ont paraphé, ce jeudi, leur premier contrat professionnel d’une durée de trois ans. L’attaquant Florian Chabrolle est, quant à lui, lié avec le club marseillais jusqu’en 2021. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10