Décidément actif en ce début de mercato, le Racing Club de Lens vient d’enregistrer sa cinquième recrue. Après Yannick Cahuzac (34 ans), Florian Sotoca (25 ans), Clément Michelin (22 ans) et Manuel Perez (28 ans), c’est au tour de Tony Mauricio d’enfiler la tunique sang et or. Âgé de 24 ans, le milieu de terrain de Valenciennes passé par Châteauroux et Boulogne s’est engagé pour quatre ans avec le Racing Club de Lens.

« C’est donc notre cinquième recrue de l’été ! L’équipe commence à prendre forme avec l’arrivée de Tony. Cela fait quelques semaines que nous travaillons sur le dossier et il a fallu trouver les arguments pour convaincre le VAFC de transférer son joueur. Par contre, Tony était à fond partant dès les premières discussions et cela n’a pas été difficile de nous entendre avec lui. C’est toujours plus facile et agréable de boucler des dossiers lorsque le joueur veut absolument venir. Son profil est intéressant. Vif, très bon passeur, de bonnes stats devant le but, nous sommes certains qu’il pourra nous amener beaucoup. Bienvenue à lui dans l’aventure sang et or » a annoncé le club nordiste dans un communiqué.

Tony #Mauricio au Racing

Le RC Lens a trouvé un accord de principe sous réserve de la visite médicale et de l'homologation du contrat par la LFP https://t.co/Dx8juURphn#LensoisPourToujours #mercato #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) 12 juin 2019

