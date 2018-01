L’Ajax Amsterdam est très active ce vendredi. En début d’après-midi, les Néerlandais ont annoncé la prolongation de contrat de Donny van de Beek jusqu’en 2022. En cette fin de journée, ils viennent d’annoncer l’arrivée d’un renfort.

« L’Ajax a conclu un accord avec Nicolás Alejandro Tagliafico et Independiente pour le transfert de l’Argentin. Le défenseur gaucher (25 ans) signe un contrat à Amsterdam, qui débute immédiatement et qui dure 4 ans et demi, jusqu’au 30 juin 2022 ».