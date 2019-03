Après la trêve internationale, qui l’aura vu être excellent avec sa sélection des Pays-Bas (3 buts et 3 passes décisives en 2 matches), Memphis Depay a retrouvé le groupe lyonnais aujourd’hui, à deux jours du déplacement de l’OL à Rennes (vendredi à 20h45). Pas toujours en forme cette saison en club, le Néerlandais peut néanmoins compter sur le soutien de son entraîneur, Bruno Genesio, qui s’est exprimé sur le joueur en conférence de presse : « il va être excellent cette année aussi. Je pense que les deux matches avec la sélection vont lui faire le plus grand bien. Il a évolué à un poste où il est plus à l’aise, j’en conviens (il a joué en tant qu’avant-centre avec sa sélection, alors qu’à Lyon il est souvent aligné sur l’aile gauche, ndlr). C’est quelqu’un qui a une grande confiance en lui et il a la capacité de rebondir. »

« Je ne suis pas surpris parce qu’il a fait, a continué l’entraîneur des Gones. Tant mieux pour lui et pour nous. L’année dernière il a joué à ce poste-là en étant très performant. Cette saison, peut-être que je ne l’ai pas mis dans les meilleures dispositions quand il a joué à ce poste. Il y a toujours des raisons collectives à la performance individuelle. »