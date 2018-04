Présent en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Bruno Genesio est revenu sur la saison de Mariano Diaz. L’ancien attaquant du Real Madrid qui a déjà inscrit 18 buts et distillé 4 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1, effectue une première saison remarquable sous le maillot lyonnais. De quoi enchanter son entraîneur.

« De l’étonnement ? Non. Il y avait une part d’inconnu. Il arrivait du Real Madrid où il avait peu joué au haut niveau. Ce que l’on voyait de lui c’était une grande adresse devant le but, qu’il était toujours attiré par le but. Il restait à savoir s’il allait le faire autre part qu’avec le Castilla. On peut être surpris par l’ampleur de sa réussite. 18 buts, sans tirer des pénalties, un seul je crois, il pourrait être à 22 buts. C’est une très belle réussite pour une première saison au très haut niveau, » a ainsi commenté Genesio.