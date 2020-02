Dans une longue interview accordée à Tuttosport, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a balayé l’actualité lyonnaise. L’homme fort du club rhodanien s’est également attardé sur le cas Rayan Cherki (16 ans). La pépite de l’OL qui a déjà foulé à six reprises cette saison les pelouses en Ligue 1, ne cesse d’impressionner les observateurs.

Et pour le président Aulas, l’intéressé se destine vers un avenir radieux. « Il est plus technique que Mbappé. Et surtout, il s’est révélé encore plus précoce. S’il reste à Lyon encore quelques années, il deviendra même encore plus que fort que Mbappé, » a ainsi analysé JMA. Reste à savoir si l’Olympique Lyonnais parviendra à conserver son joyau encore quelques années...

